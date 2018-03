ONG foi criada em 2001, nos Estados Unidos

Um dos fundadores é Lawrence Lessig, professor de Direito da Universidade Stanford que, em 2003, solicitou que a suprema corte dos EUA declarasse inconstitucional a atual legislação sobre direitos autorais. O primeiro conjunto de licenças copyright foram lançadas antes, em dezembro de 2002. Tais licenças possibilitam que os proprietários de conteúdos (ou aqueles que detêm os direitos) possam abrir mão de alguns desses direitos em favor do interesse público, ainda que retenham outros desses direitos.

Em 2004, Gilberto Gil foi o primeiro compositor brasileiro a permitir que usuários incorporassem as músicas dele em suas próprias criações - a música Oslodum pôde ser livremente baixada e retrabalhada, sem que houvesse a necessidade de sua autorização. "Estou fazendo isso como artista", reconheceu ele, na época. Gil via o Creative Commons como uma forma de desbloquear o potencial criativo da tecnologia digital.

Nos anos 1990, quando estava em Nova York, Gil ouviu recriações ilegais de Andar com Fé e Realce. "É necessário retirar esse tipo de versão do campo da pirataria e da ilegalidade", disse ele, quando anunciou a liberação de Oslodum. No Brasil, a Creative Commons é representada pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio.