O'Neal diz que Farrah Fawcett passa por 'momentos terríveis'

"No último ano ela vem passando por momentos terríveis", disse O'Neal no programa "Today", da NBC, em entrevista que foi ao ar na quarta-feira.

A atriz de 62 anos vai relatar sua própria versão dos acontecimentos num videodiário de duas horas de duração intitulado "Farrah's Story" que a NBC vai exibir na sexta-feira.

Em alguns momentos da entrevista, O'Neal, que é companheiro de Fawcett há muitos anos, incluindo idas e vindas, falou com lágrimas nos olhos e voz entrecortada, descrevendo-a como "poderosa, corajosa, destemida" durante os altos e baixos vividos desde que ela recebeu o primeiro diagnóstico de câncer anal, em 2006.

"Sei de uma coisa: que nos últimos anos eu passei a amá-la mais do que nunca", disse ele, falando do relacionamento turbulento com a atriz. "Ela é uma rocha. Ela ensinou a nós todos como enfrentar isso. Ela é extraordinária. Não sei o que vou fazer sem ela".

O'Neal, 68 anos, é pai do filho de Fawcett, Redmond O'Neal. Ele disse que, quando Fawcett decidiu filmar sua luta, acreditava que haveria tempos melhores pela frente.

"Acho que ela pode ter pensado que iria sobreviver e teria um documento filmado do que passou. Não é assim que a coisa está se encaminhando", disse ele.