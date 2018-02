One Direction fará shows no Brasil Sem dúvida os meninos da banda teen One Direction estão aproveitando a onda de sucesso que tomou a América e o resto do mundo, exportando o seu estilo britânico com músicas pop chiclete. O primeiro álbum Up All Night vendeu mais de cinco milhões de cópias e se manteve no topo das paradas americanas, algo que há muito não se via na indústria fonográfica, levando a comparações com os Beatles e afirmações como a da revista The New Yorker, de que a banda tomou a América. Estima-se que entre álbuns, DVDs, merchandising e ingressos de shows a banda faturou quase U$162 milhões no ano passado. O 1D é um fenômeno que já virou boneco da Hasbro e estátua de cera no museu Madame Taussauds de Londres.