Onde está o Mick?!

Nem precisa ser fisioterapeuta

para entender o problema na

parte posterior da coxa do Hulk:

o excesso de peso que o jogador

carrega nas costas fica logo

acima da região dolorida.

'Unsere mutter!'

Angela Merkel saiu do vestiário

da Alemanha na Arena Fonte

Nova, após a goleada sobre

Portugal, impressionada

com a média do PIB nacional!

Bom de gola

Não sei se a Fifa tem algum

prêmio para melhor gola de

uniforme da Copa, se tiver,

Gana já ganhou! Ethnic style

da melhor qualidade!

Que venha o Sol!

Aécio Neves deu agora pra anunciar uma tal "ventania de mudança"!

Já não basta a chuva que andou

castigando o Paraná e o Rio

Grande do Norte, caramba?!

Uma fria

O melhor da Bélgica no jogo

de ontem foi a Stella Artois

consumida geladinha durante a

vitória morna de 2 a 1 sobre a

pobrezinha da Argélia. Isso

quer dizer o seguinte: os

entendidos em futebol nos

venderam gato por lebre

apontando os 'Diabos

Vermelhos' como grande

surpresa da Copa!

Google translation

Chama-se Pinto Afanador,

José Luis Pinto Afanador, o

técnico da Seleção da Costa

Rica. Em Frei Paulo, terra

do coleguinha sergipano

Ancelmo Gois, 'Pinto Afanador

da Costa Rica' é... Deixa pra lá!

É fato que em recente apresentação no Rock in Rio Lisboa Mick Jagger apostou metade de suas fichas no time de Cristiano Ronaldo, mas isso não quer dizer que Portugal tenha sido a primeira vítima nesta Copa da fama de pé-frio do astro. Antes do tropeço lusitano, ele já havia secado a Inglaterra desejando pelo twitter boa sorte a seus compatriotas na véspera da derrota para a Itália.

O torcedor supersticioso tem mesmo a sensação térmica de que o líder dos Stones já está entre nós, embora a imprensa indique que ele só chegará por aqui na reta final da competição. Mas desde já todas as atenções nos estádios se voltam para a tribuna de honra na hora da execução dos hinos: "Dá pra ver se o cabra está lá?" - perguntavam os cearenses a quem tivesse binóculo ontem na Arena Castelão.

Os belgas que passaram sufoco ontem contra a Argélia também saíram do Mineirão com a sensação de que Jagger poderia estar por ali misturado à multidão como um Wally qualquer! Será o Benedito?