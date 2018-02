Once leva 8 Prêmios Tony Once, que narra o romance entre um artista de rua de Dublin e uma florista imigrante, levou o Tony, o Oscar do teatro nos Estados Unidos, na categoria melhor musical na 66.ª edição do prêmio realizada domingo. Steve Kazee, que interpreta o músico de rua, levou o de melhor protagonista. O musical conquistou ainda os prêmios de melhor libreto musical (Enda Walsh), desenho cênico (Bob Crowley), iluminação (Natasha Katz), som (Clive Goodwin), direção musical (John Tiffany) e orquestração (Martin Lowe). Clybourne Park ganhou como melhor peça teatral. A melhor reestreia teatral ficou para The Gershwins' Porgy and Bess. / EFE