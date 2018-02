'Once' ganha Tony de melhor musical

NOVA YORK - Once, que relata um drama amoroso em Dublin entre um músico e uma florista imigrante, ficou neste domingo com o Tony de melhor musical dos Estados Unidos, enquanto a peça teatral Clybourne Park ganhou o de melhor peça de teatro na 66ª edição deste famoso prêmio.

Once ficou também com o Tony de melhor ator de musical para seu protagonista, Steve Kazee, e levou o de melhor libreto musical (Enda Walsh), desenho cênico (Bob Crowley), iluminação (Natasha Katz), som (Clive Goodwin), direção musical (John Tiffany) e orquestração (Martin Lowe).

The Gershwins' Porgy and Bess, um relato clássico americano que transcorre em um bairro de Charleston (Carolina do Sul) nos anos 30, foi a melhor reestreia musical e Death of a Salesman de Arthur Miller, a melhor reestreia teatral.