Omar Sosa e a África que batuca teclado

"Nunca espere me ver no palco usando um jeans, eu uso só roupas africanas." Na noite quente de Turim, na pausa de uma cerveja gelada, a confissão de Omar Sosa é também uma profissão de fé. O irrequieto pianista de Camaguey, Cuba, não é de medir palavras ou botar panos quentes.

"Quando eu era menino, Cuba vivia um momento em que a música americana era a "música do império", "coisa ruim", então todos queríamos escutá-la. Eu escutava de tudo num rádio pequenininho: Kool and the Gang, Earth Wind and Fire, Toto, Lionel Richie, Chicago, Michael Jackson", disse Sosa durante conversa com a reportagem na cidade italiana. Tudo isso foi processado, mas ele fez sua escolha: busca, desde que integrou a diáspora cubana pela Europa, uma "música que tenha a essência afro-cubana, cuja essência vertebral seja a África".

Omar Sosa mostrará aqui, com um quinteto e com o contrabaixista brasileiro Jaques Morelenbaum como convidado, o show Afroelectric, espetáculo que já mostrou em Nova York e Paris, mas nunca lançou em disco. O show tem uma parte marcadamente tecnológica, com samples e instrumentos eletrônicos usados por todos os músicos.

"Há duas versões para isso. A primeira, é a da necessidade de transmitir algo em tempo real, e que venham de lugares específicos da África. Hoje, por exemplo, tocamos um tema que vem de uma tribo de pigmeus, e que me chamou a atenção pelo poder do ritmo e essa constância. Fazemos isso com a participação do baterista e do trompetista. Eu sampleio a mim mesmo: toco, gravo, reproduzo e sigo tocando", diz Sosa. "A outra explicação é a crise. Se não posso pagar os músicos, então tenho de descobrir como fazer o papel deles. É a realidade."

"Por sorte ou azar, me considero um percussionista que gosta de tocar piano. Não me considero um pianista", afirma Omar, que teve formação em percussão erudita em Havana. "A música americana, que nos foi proibida, acabou se tornando muito importante para nós, cubanos. Eu adoro Thelonious Monk, não só por sua forma de tocar, porque também era um percussionista que tocava piano, mas também por sua filosofia. Miles dizia que não gostava de tocar com Monk porque Monk não sabia acompanhar. Não é que não soubesse, é que tinha sua própria linguagem, não tocava como Bill Evans."