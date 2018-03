Olodum faz homenagem a Michael Jackson em Salvador A banda Olodum prestou hoje uma homenagem a Michael Jackson, em Salvador. No Largo do Pelourinho, onde o astro norte-americano gravou com o grupo parte do clipe da música "They Don''t Care About Us", em fevereiro de 1996, 30 músicos da banda se reuniram para tocar para quem passasse pelo local. "Estamos celebrando a vida dele, não lamentando a morte", disse o músico Ubiraci Carvalho, o "Bira Jackson", de 37 anos.