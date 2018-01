Olodum chega ao 30º carnaval e lança CD de inéditas

Em abril de 2009, o Olodum completou o 30º aniversário. Pouco depois, porém, o grupo originalmente formado apenas para ser um bloco carnavalesco dos habitantes do Pelourinho - então um bairro de classe média-baixa da capital baiana - viu partirem dois de seus maiores ídolos e divulgadores. Em 25 de junho, morreu o norte-americano Michael Jackson. Quatro meses mais tarde, em 31 de outubro, foi a vez do músico baiano Antonio Luís Alves de Souza, o Neguinho do Samba.

Mesmo antes das mortes, os administradores do Olodum sabiam que o período entre 2009 e 2010 seria de desafios. Na pauta, o lançamento de um CD - o primeiro com canções inéditas desde 2005 -, os preparativos para o 30º carnaval e a tentativa de reafirmação da trajetória da banda nos mercados brasileiro e internacional.

"Banda Olodum", com nove novas canções - além de quatro regravações -, mostra que perdem força as referências a Salvador. "A gente já falou demais do Pelourinho", avalia o diretor de Eventos do grupo, Jorge Rodrigues. "O novo trabalho é mais comercial, espelhando o que está sendo feito na música da África." O tema do 30º carnaval, Índia, Brasil, África do Sul - A terceira visão, é uma síntese da aposta da banda na convergência cultural com outros países. O novo CD está disponível apenas para distribuição e as canções podem ser baixadas no site da banda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.