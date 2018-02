Olivier deixa o 'Programa da Tarde', na Record Durou pouco mais de um mês a passagem de Olivier Anquier pelo Programa da Tarde, da Record. O chef francês, que dividia a bancada com Maria Cândida, deixou o programa esta semana. Motivo: falta de entendimento de todas as partes. Olivier estava descontente com o pouco tempo oferecido pelo programa para o preparo de seus pratos. A Record, por sua vez, seguia insatisfeita com os rumos tomados pela audiência da atração, que vem caindo de um tempo para cá. Maria Cândida, que sempre apresentou o programa vespertino sozinha, também não aparentava estar se divertindo ao dividir os holofotes. O jeito foi separar a dupla. "Programas de culinária ao vivo exigem um ritmo diferente, são mais dinâmicos, mas sem comprometer a qualidade", diz Olivier sobre o Programa da Tarde. "Então, minha decisão de buscar outro rumo tem somente esta razão: manter a qualidade que sempre busquei." Olivier volta a fazer seu Diário no Domingo Espetacular, e pode participar, esporadicamente, do Programa da Tarde - que continua com Maria Cândida - em um quadro de culinária. Pode. Ninguém garante ainda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo