Olivier Anquier leva seu Diário à África em 2013 Se 2012 foi ano de Inglaterra e China para Olivier Anquier, o calendário de 2013 será inaugurado com longa viagem pelo continente africano. O francês pretende levar seu Diário até lá, começando pela África do Sul, com destino a Cabo Verde e passagens por Moçambique e Angola. O novo tour renderá uma safra de episódios para o canal GNT, que também prevê para ele um reality show de formato inédito, em fase de elaboração. "Estamos na fase de formatação e estamos todos bastante animados", disse à coluna. Enquanto isso, na volta ao Brasil, ainda para o primeiro semestre, Olivier irá também à Bahia, fechando o elo de cardápio afro previsto para o ano que vem.