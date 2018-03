Olivia Newton-John volta a se casar, diz jornal A cantora e atriz Olivia Newton-John, mais conhecida por seu papel no filme "Grease", de 1970, se casou pela segunda vez em uma cerimônia surpresa na semana passada, segundo reportagens. Newton-John, 59, casou-se com o empresário norte-americano John Easterling, 49, em sua casa em Malibu, Califórnia, de acordo com o jornal Daily Telegraph de Sydney. Os convidados chegaram à casa pensando que estavam indo a um churrasco em comemoração ao dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, e só então descobriram que os dois estavam se casando. Uma fonte disse ao jornal que a cantora e atriz, nascida na Grã-Bretanha e criada na Austrália, disse que já tinha passado por muitas coisas em sua vida e não ia deixar que nada interferisse na sua felicidade. Os dois começaram a namorar no ano passado e ambos são ativistas ambientais. Newton-John, que foi diagnosticada com câncer de mama em 1992, também faz campanha pela prevenção da doença. Em abril, ela liderou uma caminhada de três semanas pela Grande Muralha da China na companhia de celebridades, pela mesma causa. Ela se divorciou do primeiro marido, Matt Lattanzu, no meio dos anos 1990, porque ele teve um caso. Em 2005, ela teve de enfrentar o desaparecimento de seu namorado havia nove anos, Patrick McDermott, 48. Ele sumiu depois de uma pescaria na costa californiana. Em 2007, Olivia voltou às manchetes porque sua filha sofria de anorexia. (Reportagem de Belinda Goldsmith)