Oliver Stone planeja filme sobre acordo com Farc, diz Chávez

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse na terça-feira, 25, que o cineasta americano Oliver Stone "está interessado" em filmar um documentário sobre o acordo humanitário na Colômbia. "Pediram a minha opinião", comentou Chávez, acrescentando que recebeu a sugestão na segunda-feira à noite. "Acho uma idéia maravilhosa que este gênio do cinema" faça um filme sobre o tema, avaliou. O presidente venezuelano se reuniu no Palácio de Miraflores com parentes de reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), entre eles os de três americanos, que estão nas mãos da guerrilha desde 2003. O governante atua como mediador na busca de um acordo humanitário que permita a libertação dos seqüestrados, em troca de guerrilheiros presos na Colômbia e nos Estados Unidos.