Oliver Stone filma massacre de My Lai com Bruce Willis

Oliver Stone está travando a guerra do Vietnã novamente, desta vez recrutando Bruce Willis para estrelar um filme sobre o massacre de My Lai. Willis fará o papel de William R. Peers, um general do exército na vida real que investigou as mortes de entre 350 e 500 pessoas - em sua maioria mulheres, crianças e idosos - cometidas por soldados norte-americanos. Channing Tatum (Ela Dança, Eu Danço) será Hugh Thompson Jr., piloto de helicóptero do exército que pôs fim ao massacre ao voar entre os atacantes e os moradores do vilarejo de My Lai, resgatando sobreviventes e, mais tarde, testemunhando contra os soldados. Michael Pena está em negociações para fazer o papel do capitão Ernest Medina, o durão oficial comandante dos militares responsáveis pelo massacre. Medina foi acusado dos crimes, mas acabou sendo absolvido. Michael Pena atuou no último filme de Oliver Stone, As Torres Gêmeas. A United Artists está em negociações para financiar o projeto de US$ 40 milhões, com produção prevista para começar em 2008. Oliver Stone vinha estudando recentemente a possibilidade de fazer um filme sobre a caçada do governo americano a Osama bin Laden no Afeganistão, mas optou por tratar de Pinkville - o termo pelo qual os militares descreviam a região de My Lai. O Vietnã é território familiar para Stone, veterano da guerra na vida real. Ele cobriu a região com seus filmes premiados Platoon, Nascido em 4 de Julho e Entre o Céu e a Terra.