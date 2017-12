Oliver Stone fará novo filme sobre guerra do Vietnã

Oliver Stone fará um novo filme sobre a guerra do Vietnã. Segundo o site Latino Review, o diretor está trabalhando em Pinkville, um filme dedicado a uma dos episódios mais sangrentos do conflito, o massacre de My Lai. O cineasta norte americano, que serviu na guerra do Vietnã, ganhou dois Oscars de melhor diretor por Platoon (1986) e Nascido em 4 de Julho (1989), ambos sobre a Guerra do Vietnã. Em 16 de março de 1968 em My Lai, uma das quatro frações do vilarejo de Song My, 840 quilômetros ao norte de Saigon, "o exército norte-americano assassinou centenas de civis vietnamitas desarmados", relembra no artigo. Foi um episódio que "desencadeou a indignação no mundo inteiro e diminuiu o apoio dos norte-americanos pela guerra do Vietnã". O projeto, que deverá ter como atores principais Sean Penn e Channing Tatum, foi comprado pela Paramount.