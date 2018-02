Olimpíada leva Globo a acelerar estreias

Nova York contra o Crime está de volta. A série entrará na vaga de Twin Peaks, a partir desta quinta-feira, no canal Viva. mas na faixa das 21h30, onde hoje está Dallas, que fica com o horário das 22h20.

A direção do Viva identificou que o seriado policial cabe melhor na sequência da faixa Viva Rindo, que captura público masculino acima da média do canal. Já Dallas, em ritmo de novelão, deixa de concorrer com Avenida Brasil na Globo e passa a ser uma opção para os amantes do gênero.

É herança de Leon Cakoff, que morreu em outubro passado, a cria do filme que une HBO e Gullane Filmes na produção de um novo longa-metragem. O foco vem de depoimentos colhidos por Cakoff de cineastas de todo o planeta sobre o "mundo invisível", como amizade que se perde, miséria, etc. O lançamento está previsto para 2013.

O Afinando a Língua, programa de Tony Bellotto no canal Futura, produzido pela Panorâmica, foi ao BANFF World Media Festival, no Canadá, como finalista ao The Rockies, premiação do evento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O BANFF conta ainda com outros brasileiros interessados em negócios de TV no Canadá, que tem rendido chances de coprodução e distribuição ao Brasil. É a terceira vez que o time da Brazilian TV Producers (BTVP) vai ao evento.

Maria Cristina Poli ancora a série de reportagens especiais que o Jornal da Cultura põe no ar a partir de hoje em tributo aos 100 anos da Faculdade de Medicina da USP. O material renderá ainda o especial JC Saúde 100 Anos FMUSP.

Regionalização é palavra chave para o fortalecimento da Globo em aliança com a web. Este mês, a rede inaugurou versão local dos sites G1 e globo.esporte.com para a TV Rondônia, afiliada que integra o grupo Rede Amazônica.