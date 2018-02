Olimpíada 3D: Record fará 3 sessões diárias

Pastelão. Charles Henriquepédia é a vítima do dia de Patrícia Abravanel e Márcio Ballas no Cante Se Puder, programa que o SBT leva ao ar às 22h45. A edição vem na esteira do Dia dos Namorados, com provas "românticas" - ou assim definidas.

"Foi um erro, pelo qual pedimos desculpas à Sônia Braga e aos telespectadores"Nota da Globo à atriz, que se disse chocada com a omissão de seu nome em reportagem sobre Gabriela no Fantástico.

Carrossel para exportação: o SBT já começa a preparar para o mercado internacional o portfólio da novela infanto-juvenil que vem resgatando sua audiência na faixa noturna. Recentemente, a emissora vendeu as novelas Revelação e Uma Rosa com Amor para Angola, Moçambique e Portugal.

Maria Adelaide Amaral voltou de longa viagem pela Europa, com passagem proveitosa pela Alemanha: de Berlim a Potsdam e Dresden, na companhia do diretor Dennis Carvalho e de um time da Globo, a escritora fez as primeiras pesquisas de locações para sua próxima novela. Vai ao ar em 2013, na faixa das 19 h.

As gravações da próxima novela de Maria Adelaide, ainda sem título, começam em janeiro.

A Vida de Rafinha Bastos, novo programa do humorista no canal FX, motivou a Fox a negociar com as operadoras Sky e Claro TV a abertura do sinal de sua emissora à toda a base de assinantes. O acesso valerá de amanhã até 1.º de julho. A pré-estreia de Rafinha vai ao ar no sábado, às 22h30.

Programa de Marcelo Tas na Band, Conversa de Gente Grande tem estreia esperada para fim de junho ou início de julho. A direção da casa ainda não cravou o horário do talk show, que tem crianças como entrevistados.

Para Conversa de Gente Grande, a direção da Band chegou a cogitar o horário anterior ao Pânico, nas noites de domingo, ou a vaga do reality Perdidos na Tribo, que acaba esta semana e deixa espaço para as noites de sexta-feira.

Os canais SyFy e Studio Universal no Brasil agora são da alçada da GloboSat, que passa a cuidar da publicidade e da relação dessas emissoras com as operadoras, assim como já fazia com o Universal Channel. É obra da ampliação do acordo com a NBC Universal International.