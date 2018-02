Olhos sobre Emicida

Em 2011, a fama é denominador comum no hip hop, tão essencial para o discurso dos expoentes do gênero quanto a vida bandida foi para os seus predecessores, nos anos 90. Jay-Z rima sobre sua supremacia fonográfica; Kanye West transforma sua egolatria em espetáculo pop; o novato Drake põe os dilemas de sua recente fama no papel.

A quilômetros de tudo isso, onde o hip hop nem sequer ocupa uma pequena fatia das paradas e ainda é, em grande parte, associado à militância social, o rapper Emicida lida com a versão brasileira do assunto. "Tô na TV e tô na rua/ Numa vida igual a sua/Diferença? Eu trampo eles olha/ Eu trampo eles mosca /Eu trampo eles posa /Eu trampo sério" é o refrão de Licença Aqui, que abre seu novo trabalho, Doozicabraba, que será lançado neste domingo em apresentação esgotada (ingressos gratuitos) no Creators Project, evento que discute música, cinema e tecnologia. O EP é o retrato de um rapper tentando lidar com a fama, sua base de fãs além da periferia, e suas raízes no gueto. "Eu tento descriminalizar o sucesso," explica ele em entrevista ao Estado, em seu estúdio na zona norte de São Paulo. "Acho que seria pobre assimilar por completo a ostentação da fama, como fazem os rappers americanos, mas isso poderia ser aplicado aqui, para as pessoas pararem de associar o sucesso a algum tipo de corrupção. Você trampa pra caramba pra comprar um tênis e aí tem que andar com ele sujo porque se não as pessoas vão falar que você é playboy, que você tá se exibindo", completa.

São algumas das questões que passam por sua cabeça desde que virou talento em evidência do rap nacional e chegou, mesmo antes de lançar um disco completo (sua obra se resume a duas mixtapes e o novo EP), aos palcos do Coachella Festival, evento americano em que sensações indies geralmente chegam ao patamar mainstream.

O reflexo de um ano passado sob os holofotes é nítido desde a introdução de Doozicabraba. Com produção dos americanos Beatnik e K-Salaam, o EP começa com as vozes de repórteres paparicando o rapper, com os flashs dos paparazzi o assediando. É uma crítica a quem pensa que Emicida se deixou levar pela vida de estrela. A progressão do disco é uma reafirmação de suas raízes, que passa pela tradição afro-brasileira em Cacariacô, tem participação dos veteranos MV Bill e Dom Pixote, além de Rael da Rima, e terminaria na densa Canção Para os Meus Amigos Mortos, não fosse um sample de Curtis Mayfield que não foi liberado pela gravadora.

A estética do disco envereda pelo R&B do início dos anos 2000, trocando os samples por pianos e outros instrumentos tocados ao vivo, tudo feito no Queens com sabor de pop americano. O estopim da colaboração entre Emicida e os produtores americanos aconteceu quando o rapper recebeu um telefonema de um agente da editora dos produtores americanos, cobrando-o pelo uso de uma base instrumental produzida pelos dois.

"Aí eu disse f..., eles acham que a gente tá ganhando dinheiro com isso", conta. "Explicamos que somos independentes, mas o cara falava português pra piorar. Nem deu para fingir que não tínhamos entendido", conta.

Mas os produtores gostaram do que ouviram e chamaram Emicida para trabalhar em algumas faixas, que viraram o EP. Emicida aproveitou a viagem para a América este ano e foi para Nova York encontrar-se com a dupla. Voltou do Estados Unidos com o disco My Beatutiful Dark Twisted Fantasy, de Kanye West, inspirado pelas canções. "Eu gosto muito do Kanye, de sua liberdade de expressão, da forma como fala de tristeza sem medo de mostrar sua vulnerabilidade", conta.

É uma forma diferente ver o rap paulistano, mesmo que tenha seus contras: "Quando me atacam e falam que eu não canto para a favela, que não represento a favela, estão enganados. A periferia em si não vem problema em mim. Quem diz isso está vinculado àquela ideia de que o rap brasileiro tem que ser radical como era no início dos anos 90", conta.