Olhem o balangandã!

Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis receberam menos de US$ 1 milhão (cada um) para fazer o primeiro Se Beber não Case. O sucesso de público foi tão grande que, para o segundo filme da série, cada um deles viu seu salário multiplicado por cinco - US$ 4 milhões. Lançado nos EUA, Se Beber não Case Parte 2 virou fenômeno - o filme registrou a maior bilheteria de uma comédia proibida para menores de 18 anos na estreia. No Brasil, mesmo superando o 1, o 2 não foi páreo para Piratas do Caribe 4. A nova aventura de Jack Sparrow manteve-se em primeiro lugar no fim de semana, mas Se Beber não Case, a sequência, obteve um ótimo resultado.

Lançado em 329 salas, o filme registrou a maior média da semana nos cinemas brasileiros - foram R$ 4,7 milhões e 437 mil espectadores no fim de semana, mais do que o dobro do resultado do filme anterior. O leitor deve estar se perguntando o porquê de tantas informações de "mercado". É que, na verdade, tirando o aspecto "bilheteria", não há muito o que destacar na nova comédia de Tod Phillips.

Digamos que o público que assistiu ao filme na segunda-feira à noite, no PlayArte Marabá, não fosse o mais representativo das reações que a comédia provoca. Havia espectadores - mulheres, principalmente - revoltadas no fim da sessão. Mais do que uma sequência, Se Beber não Case 2 teve cara de repeteco, com a volta de quase tudo, inclusive das apimentadas fotos "proibidas" no desfecho.

O filme começa num resort de luxo da Tailândia. O som - uma gravação de celular - informa que o dentista Stu fechou o consultório para se casar. Mas os amigos e ele desapareceram, e falta pouco para o casamento. Um telefonema lança o alerta. Aconteceu "de novo". Uma nova bebedeira, como a que prostrou o trio em Las Vegas, os lança agora num pesadelo através de Bangcoc. Agora são quatro, com o reforço do irmão da noiva de Stu, e até cinco, com a volta do sinistro Chow.

A maior ousadia - ou grosseria - de Se Beber não Case 2 é mostrar detalhes da genitália de uma travesti, que acrescenta outros detalhes escabrosos de sua noite com Stu. Nunca se viu nada como aqueles balangandãs numa comédia classe A de Hollywood. Neste sentido, o filme faz história, mas quando o nonsense depende de cenas com um macaquinho fumante, o caso, tenham dó, é perdido.