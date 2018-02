Olhar próximo da antropologia

Todo livro é uma viagem. Este, reúne um conjunto de viagens feitas por V.S. Naipaul, 40 anos depois de ter estado em Uganda para escrever, um livro de ficção. Naipaul volta ao continente africano, muito mais velho, muito mais experiente. Isso é notório no olhar do viajante e nas palavras do escritor. O livro fala, por esta ordem, de Uganda, Nigéria, Gana, Costa do Marfim, Gabão e, por fim, África do Sul.

Há livros fáceis de avaliar e de comentar. Este não é um deles. Provavelmente isso é um bom sinal. O autor em questão é um premiado Nobel com vasta obra escrita. A Máscara da África é um relato não ficcional de uma longa viagem por esses seis territórios.

Procurando expor a sua temática, o autor parece buscar uma reflexão, como o título aponta, sobre alguns dos aspectos fulcrais da simbologia/mitologia africana, e o modo como as "religiões africanas" se fundiram ou se afastarem, por exemplo, do cristianismo ou do islamismo. Talvez busque contribuir para um melhor entendimento das sociedades actuais.

Mas Naipaul quer também passar em revista aspectos delicados do "sagrado africano", ora escutando as falas dos locais, ora indo (muito) longe nas interpretações próprias que faz daquilo que vai ouvindo ou vendo. Ao longo das brilhantes descrições que faz, fico com a sensação de que lhe escapam algumas verdades. Por não ser africano? Talvez. Ou, como diz o antigo ditado, "para ver, é preciso ter vontade de olhar."

As crenças africanas, as suas origens e relações, não se explicam em algumas horas de conversa. A abordagem escolhida parece prestar-se mais à antropologia do que à literatura.

Mas quando deixa comentários generalistas e se apaixona pelo que vê, Naipaul empolga o leitor, comove, e potencia o seu relato com tiradas densas e poéticas. No quinto capítulo, a "voz de escritor" incorpora, com qualidade, a sua preocupação ecológica. Há uma (outra) emoção que, aos poucos, invade a narrativa: "Na floresta a noite cai muito depressa. Escurece Às sete horas e às oito todos vão dormir; e se acorda às cinco. A escuridão é densa. Para entender a visão do povo do Gabão, é preciso entender a floresta." Para quem viu Avatar (o filme), este capítulo é quase um eco do que não se vê no filme. Como diz o "entrevistado" Rossatanga-Rignault, no Gabão, "nós sentimos que tudo tem vida, inclusive as árvores. Existe uma árvore mística, uma árvore vermelha. Quando vamos à floresta, conversamos com ela (...). Também lhe pedimos permissão para cortar seu galho (...) e contamos à árvore por que estamos pegando sua casca".

O resto do livro não conta com a "voz do escritor"? Afirmar isso, seria exagero. O problema não está na voz (excelente ritmo e concisão); está nas opções. Abre o livro uma longa explicação sobre a hierarquia social do Uganda; mas quando se aventura (generalizando) sobre o assunto das "crenças africanas", a narrativa comporta pressupostos de uma quase crua indelicadeza: "Por que as religiões trazidas de fora tinham operado semelhante devastação na crença Africana? Essas religiões estrangeiras possuíam uma teologia complexa. Não acredito que tenha sido fácil (...) transmiti-las a alguém daqui."

E não fica por aqui. Referindo-se a um culto do clã Buganda, Naipaul escreve: "O funeral de um kabaka não era simples. Envolvia rituais que teriam vindo do passado distante (distante porque um povo sem escrita e sem livros não consegue recordar o que veio antes de seus avós e bisavós)." Revela assim, a sua absoluta descrença na longevidade da tradição oral africana. Duvidará também da sua validade?

Para um leitor africano (espero que seja diferente para um brasileiro), estas visões (como direi?) superficiais podem ser ofensivas. Mais exemplos? Na Nigéria, referindo-se a um bem-sucedido homem de negócios, Naipaul diz: "Edun, tendo crescido na Inglaterra, foi poupado do outro lado da mentalidade nigeriana, o lado que mergulha bem fundo em antigas crenças e magias, o lado que resiste à racionalidade." Ou ainda: "Mas como os africanos vivem com sua história africana? Talvez a ausência de uma escrita e de registros escritos turve o passado; talvez a história oral só lhes ofereça mitos."

Repito: para mim, este não é um livro fácil de avaliar. É um livro importante? Penso que sim. Registra e até explica sequências da História africana que, sobretudo, poderão ajudar o leitor a entender a especificidade e a simultânea diversidade de um continente tão complexo que nunca deveria ser visto apenas como UM "território africano".

ONDJAKI É ESCRITOR, AUTOR, ENTRE OUTROS, DE QUANTAS MADRUGADAS TEM A NOITE (LEYA) E SE AMANHÃ O MEDO (LÍNGUA GERAL)