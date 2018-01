Olha o vento na calcinha de Marilyn

11H15 NA CULTURA

Brasil, 1959. Direção de Darcy Evangelista, com Alda Garrido, Odete Lara, Herval Rossano, Zezé Macedo, Colé.

Dama do teatro, Alda Garrido fez poucos filmes, mas você não vai esquecê-la como a feirante que se sacrifica para impulsionar a carreira do filho inventor. Baseado em peça de Pedro Bloch, grande elenco de apoio, mas os críticos torceram o nariz. Azar deles. Reprise, preto e branco, 87 min.

Hitch - Conselheiro Amoroso

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15H05 NA GLOBO

(Hitch). 2005. Direção de Andy Tennant, com Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valetta.

Will Smith faz conselheiro sentimental que não consegue resolver a própria vida amorosa. Só se o diretor Tennant fosse muito ruim, e não é o caso, você não se ligaria na dobradinha Smith/Eva Mendes. Reprise, colorido, 105 min.

Além do Jogo

20 H NA CULTURA

(Beyond the Game). Países Baixos, 2008. Direção de Jos de Putter.

O Warcraft é um dos jogos mais populares do mundo online. O diretor De Putter tenta entender por quê. Reprise, colorido, 77 min.

O Justiceiro

22H50 NA GLOBO

(The Punisher). EUA, 2004. Direção

de Jonathan Hensleigh, com John Travolta, Thomas Jane, Roy Scheider.

Thomas Jane veste a farda do justiceiro para se vingar do vilão John Travolta, que trucidou sua família. Fiasco de público e crítica (e Travolta está insuportável, de tão exagerado). O 'Punisher' de Dolph Lundgren era bem melhor. Reprise, colorido, 124 min.

La Fiebre Del Loco

23 H NA TV BRASIL

(La fiebre del loco). Chile, Espanha e México, 2001. Direção de Andrés Wood, com Tamara Acosta, Emilio Bardi, Loreto Moya, María Izquierdo.

O loco do título é um molusco de propriedades afrodisíacas e o filme mostra o único dia do ano em que sua pesca é liberada. A cidade à beira-mar enlouquece e o diretor Wood logra um retrato bem interessante do Chile pós-Pinochet. Inédito, colorido, 94 min.

O Pecado Mora ao Lado

1H45 NA BANDEIRANTES

(The Seven Year Itch). EUA, 1955.

Direção de Billy Wilder, com Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keyes.

Tom Ewell faz o marido que sonha fazer sexo com a vizinha Marilyn Monroe. Ela tem a célebre cena em que o vento do metrô levanta sua saia e deixa a calcinha à mostra. O filme não é tão engraçado quanto sua fama permitiria esperar. E é mais ofensivo com os homens do que com as mulheres. É impossível imaginar otário maior do que Ewell. Reprise, colorido, 105 min.

TV Paga

Na Época do Ragtime

22 H NO TELECINE CULT

(Ragtime). EUA, 1981. Direção de Milos Forman, com James Cagney, Elizabeth McGovern, Howard E. Rollins.

Um vibrante painel sobre a "América" em 1906. A história, adaptada do romance de E.L. Doctorow, trata dos primórdios de Hollywood até se concentrar na luta de um homem negro por justiça. É um dos maiores filmes sobre racismo da história do cinema. Reprise, colorido, 115 min.