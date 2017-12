*

Ernest Hemingway lançou seu livro sobre touradas, Death in the Afternoon, em 1932, antes da Guerra Civil espanhola e da construção de "Las Ventas" e não muito depois do governo ter decretado que os cavalos usados pelos picadores fossem protegidos das corneadas do touro, para evitar o que o público não espanhol considerava a parte mais repugnante do espetáculo, as vísceras dos cavalos despejadas na arena. Os cavalos não morriam mais, mas o sanguinário Hemingway não concordava muito com esses pruridos. No seu livro, ele compara o gosto pela tourada com o gosto pelo vinho. Para o iniciante, o que atrai na tourada é o pitoresco e o supérfluo, o que equivale a uma preferência por vinhos suaves. Só com o tempo a pessoa começa a distinguir o essencial da tourada do meramente pictórico, assim como só com tempo se adquire o paladar para um denso e profundo "grand cru". O essencial da tourada é a tragédia ritualizada, e para que esta fosse completa as vísceras na areia eram necessárias. Hemingway comparava o horror dos turistas com os cavalos eviscerados a uma renitente queda por frisantes menores.

Na praça em frente a "Las Ventas" há uma estátua curiosa, de um toureiro reverenciando Alexander Fleming, o inventor da penicilina. Milhares de toureiros devem a sua vida a Fleming, pois antes da penicilina a maior causa de morte entre eles não era a chifrada do touro, mas as bactérias introduzidas no organismo pelo chifre. Eu tinha chegado a Madri literalmente tomado por uma reação alérgica a um antibiótico receitado para a sinusite. Troquei toda a minha pele. Saí da Espanha outro homem, pelo menos na superfície. Tudo porque não notei que o antibiótico ingerido continha a invenção do dr. Fleming, à qual sou alérgico. Só o respeito a tantas vidas poupadas me impediu de sair correndo e dar um pontapé na estátua.