O.J. Simpson depõe sobre acusação de assalto em Las Vegas O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, célebre por ter sido acusado de matar a ex-mulher e outra pessoa, depôs na sexta-feira à polícia de Las Vegas pela acusação de cometer um assalto contra um vendedor de antiguidades num hotel-cassino da cidade. Simpson não foi preso nem indiciado pelo incidente, ocorrido na noite de quinta-feira, e está cooperando com a investigação, segundo a polícia. O capitão James Dillon disse que a polícia de Las Vegas recebeu uma chamada de uma pessoa que dizia ter sido assaltada a mão armada no Hotel e Cassino Palace Station. "A vítima declarou que um dos suspeitos envolvidos no roubo era O.J. Simpson. Os itens levados eram vários produtos relativos a esportes." O policial acrescentou que a polícia ainda procura pessoas que estivessem com o ex-jogador no hotel naquele momento. Ele disse que os agentes estão estudando as imagens das câmeras de vigilância para tentar determinar se realmente houve uso de armas. O negociador de antiguidades esportivas Alfred Beardsley confirmou à Reuters ter feito um boletim de ocorrência sobre o caso, mas disse que foi orientado pelos detetives a não falar com a imprensa. Um advogado de Simpson não foi localizado para comentar. As acusações surgem no mesmo dia em que o livro "Se Eu Tivesse Feito", de Simpson e um co-autor, chega às livrarias. O livro faz uma narração hipotética de como ele teria matado sua ex-esposa, Nicole Brown, e o namorado dela, Ron Goldman, a punhaladas em 12 de junho de 1994. Simpson, que além de ter sido um mito esportivo nos EUA ficou conhecido também como ator, foi absolvido dos homicídios em 1995, ao final de um sensacional julgamento em Los Angeles. Posteriormente, no processo civil, ele foi declarado responsável pelas mortes e condenado a uma indenização de 33,5 milhões de dólares às famílias Brown e Goldman. (Reportagem adicional de Jill Serjeant e Bob Tourtellotte)