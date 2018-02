Oito horas de Jornada nas Estrelas

Babá Encantada

14h15 NA RECORD

(Nanny McPhee). Inglaterra, 2005. Direção de Kirk Jones, com Emma Thompson, Colin Firth, Imelda Staunton, Angela Lansbury, Thomas Sangster, Eliza Bennett, Raphael Coleman.

Uma espécie de Mary Poppins mais caricatural. Pai viúvo não tem controle sobre os filhos. Entra em cena a babá do título, para colocá-los na linha. Emma Thompson diverte-se fazendo a Nanny de poderes especiais, Angela Lansbury é a tia rica que se preocupa com o futuro da família. Ambas valem o filme. Reprise, colorido, 100 min.

Birmânia Vj: Informando

de um País Fechado

17H30 NA CULTURA

(Burma Vj: Reporter/Et Lukket Land). Dinamarca, 2008. Direção de Anders Ostergaard.

A emissora reprisa o documentário que mostra como se criou, na internet, rede para denunciar os abusos cometidos pela ditadura de Mianmar, antiga Birmânia. Reprise,

colorido, 56 min.

Corpo Presente

22H15 NA CULTURA

Brasil, 2009. Direção de Marcelo Toledo e Paolo Gregori, com Simone Iliseu, Marat Descartes, Simone Queiroz, Mariah Palmeira, Rodolfo Amorim.

Dublê de manicure e garota de programa tenta aumentar os rendimentos para estudar dança no Japão. E se envolve com agente funerário perseguido por credores. Tanto quanto a dupla, a cidade de São Paulo também é protagonista da produção que integra o programa de telefilmes da Cultura. Marat Descartes é um dos melhores atores de sua geração. Já é alguma coisa. Reprise, colorido, 60 min.

Memórias do Medo

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1979. Direção de Alberto Graça, com Walmor Chagas, Renato Coutinho, Rogério Fróes, Carlos Gregório, Xuxa Lopes, Claudio Marzo, Carlos Eduardo Novaes.

Selecionado para a Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes - e esta é sua maior credencial -, mostra como aliados e representantes de uma multinacional exploram as divisões internas do principal partido de oposição, no Brasil do regime militar, para tentar evitar que suas falcatruas venham a público. Reprise, colorido, 100 min.

Cartas de Iwo Jima

22H45 NO SBT

(Letters From Iwo Jima). EUA/2006. Direção de Clint Eastwood, com Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase

Ken Watanabe faz oficial educado nos EUA e que prepara a última linha de defesa do Japão, durante a Guerra do Pacífico. Com seus comandados, ele sabe que vai morrer, e todos escrevem as cartas do título para as respectivas famílias. Filme que integra díptico do diretor Eastwood com A Conquista da Honra. A guerra é vista dos dois ângulos, o norte-americano e o japonês. A crítica, de maneira geral, prefere o cartaz de hoje, mas A Conquista da Honra é mais pungente, dolorido mesmo. Reprise, colorido, 140 min.

Maluca Paixão

23H15 NA GLOBO

(All About Steve). EUA, 2009. Direção de Phil Traill, com Sandra Bullock, Thomas Haden Church, Bradley Cooper, Ken Jeong, Dj Qualls, Keith David.

All about - Tudo Sobre Minha Mãe (de Pedro Almodóvar); Tudo sobre Eva (mas o clássico de Joseph L. Mankiewicz se chamou A Malvada, no País). Aqui, Tudo sobre Steve. Ele é o cinegrafista que Sandra Bullock persegue através dos EUA, convencida de que é o homem de sua vida. Uma comédia romântica diferente das outras, a começar pela heroína que trabalha com palavras cruzadas. Dá para se divertir - médio. Reprise, colorido, 98 min.

TV PAGA

Jornada nas Estrelas - O Filme

13H30 NO TELECINE CULT

(Star Trek - The Movie). EUA, 1979. Direção de Robert Wise, com William Shatner, Leoinard Nimoy, DeForest Kelley, Nichelle Nichols, James Doohan, George Takei, William Koenig.

A emissora promove uma jornada especial, apresentando os quatro primeiros filmes da série. Começa com o longa de Robert Wise que transpôs a saga estelar da Enterprise para o cinema, e o filme não é bom como se poderia esperar de um diretor, afinal de contas, ilustre. O problema é que Wise, talvez ainda sob o impacto de 2001, a obra-prima de Stanley Kubrick, ou simplesmente querendo fazer um produto diferenciado da TV, imaginou uma elucubração filosófica sobre a existência de Deus. O resultado não é muito convincente, mas os trekkies de carteirinha vão gostar de rever como tudo começou (no cinema). Na sequência, a emissora apresenta, às 15h45, Jornada 2 - A Ira de Khan, de Nicholas Meyer, que talvez seja o melhor filme de toda a série (e que vale, absolutamente, rever). Será seguido, às 17h45, por Jornada 3 - À Procura de Spock e, 19h50, por Jornada 4 - A Volta para Casa. No total, serão quase 8 horas, 480 minutos de programação.

Tron - O Legado

14H10 NO TELECINE PREMIUM

(Tron Legacy). EUA, 2010. Direção de Joseph Kosinski, com Jeff Bridges, Garrett Hedlunbd, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner.

O Tron original foi um grande fracasso de público, mas entrou para a história como o primeiro filme feito inteiramente com tecnologia de ponta, computadorizada. Virou cult e ganhou essa sequência que é mais uma recriação. Garret Hedlund faz o garoto que cresceu privado da figura do pai inventor. Um dia, ele recebe esse chamado misterioso e vai parar num mundo futurista onde o pai... Veja o filme para saber do que se trata. E preste atenção - 1) na trilha, que é excepcional; e 2) a interpretação de Hedlund, que apaga Jeff Bridges e mostra, antes do Dean Moriarty de Na Estrada, o ator excepcionalmente talentoso que é. Reprise, colorido, 125 min.