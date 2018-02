Oi Futuro busca artistas para 2013 O Oi Futuro anunciou alguns dos artistas que estarão na sua programação de exposições para seus centros culturais 2013 e abriu inscrições para selecionar projetos. Paulo Climachauska, Teresa Serrano e Miguel Angel Rojas serão algumas das atrações da grade de artes visuais, que será concluída com os projetos inscritos no edital 2012/ 2013. O bioartista Eduardo Kac, que já foi exibido pela instituição, também será contemplado pela programação no próximo ano. Artistas e produtores poderão inscrever seus projetos até as 18 horas do dia 5 de novembro pelo site www.oifuturo.org.br. Dúvidas e mais informações pelo telefone 0800-03008 05.