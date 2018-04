Oficinas preparam novos profissionais Termina hoje o prazo para inscrições nas oficinas gratuitas da 4.ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, que ocorre entre os dias 21 e 29 de janeiro. São 12 oficinas com um total de 330 vagas, voltadas principalmente para a formação e reciclagem de profissionais para a indústria cinematográfica. Durante o período da mostra, os alunos terão a chance de participar de todas as etapas de um filme. Os interessados devem se increver até as 18 h de hoje pelo site www.mostratiradentes.com.br. Os candidatos precisam preencher a ficha de inscrição e inserir, em seu cadastro, um breve currículo. Cada interessado pode concorrer a apenas uma vaga.