Oficinas para estudantes batem recorde Atrás do palco, o Filo encara o desafio de ajudar na formação de jovens atores e diretores. Este ano, foram 500 inscritos para as oficinas de teatro, aumento de 60% em relação a 2010, inacessíveis à maioria: havia apenas 104 vagas. Adriane Maciel Gomes, diretora da Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina, destacou o crescente interesse por esse tipo de trabalho: "Boa parte do público veio de diferentes Estados", principalmente de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.