Oficinas e rádio online

Em Salvador, na Praça Teresa Batista, a Kocani Orkestar faz a primeira oficina hoje às 10 horas. Às 11 horas é a vez dos americanos do Hypnotic Brass Ensemble. Amanhã, na sede da Oi Kabum! (no Terreiro de Jesus), os paulistas do Movimento Elefantes mostram os bons resultados do Projeto Coisa Fina.

À tarde, na Praça Teresa Batista, as oficinas prosseguem com as Tucanas (14 horas), Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (15 horas) e Ed City (16 horas), cantor e guitarrista baiano que integrou a banda Fantasmão e se lançou em carreira- solo, criando o "groove arrastado", uma variante do pagode baiano. O gênero é inspirado no samba, com influência da percussão do samba-reggae e elementos de rock e hip-hop.

No último dia de festival, as oficinas serão dos latino-americanos: os mexicanos do Nortec Collective (10 horas) e os peruanos do Novalima (11 horas), ambas na Praça Teresa Batista.

No Rio, os workshops serão todos concentrados num dia só, segunda-feira, no Instituto Oi Futuro (Rua Visconde de Pirajá, 54, Ipanema). As Tucanas abrem os trabalhos às 10 horas, seguidas da Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (11 h), Nova Lima (14 h), Kocani Orkestar (15 h), Nortec Collective (16 h) e Hypnotic Brass Ensemble ( 17 h).

Além das oficinas, outro canal de comunicação direta com o público é a rádio virtual do Percpan, pela qual se pode ouvir bons exemplares de todos os grupos participantes desta edição. O endereço é http://blip.fm/Percpan2010.