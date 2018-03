Oficinas e debates gratuitos Para comemorar 30 anos, o Projeto Cemitério de Automóveis vai promover debates e oficinas de literatura em todas as sextas-feiras de abril, sempre às 19 horas, com entrada franca, no Estação Caneca (Rua Frei Caneca, 384). A programação começa hoje o escritor Reinaldo Moraes. Dia 13, será a vez de Marcelo Rubens Paiva, que também ministrará uma oficina de dramaturgia. A programação segue com Marcelo Mirisola, no dia 20, e Daniel Pellizzari, dia 27 . Os debates abordarão o trabalho dos convidados e sua relação e influência sobre o trabalho do grupo. Mais informações pelo tel. (11) 3657-2606 ou no www.cemiteriodeautomoveis.com.br.