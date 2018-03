Oficinas de interpretação Podem ser feitas até o dia 20 as inscrições para as oficinas de interpretação, confecção de máscaras e produção cultural promovidas pelo Teatro Cidadão. As atividades, marcadas para ocorrer entre setembro e janeiro, são destinadas a 40 selecionados. Durante os workshops, os participantes desenvolverão um espetáculo baseado na estética da Commedia Dell"Arte. O Teatro Cidadão é um projeto do Ponto de Cultura do Coletivo Teatral Commune em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e o Ministério da Cultura. Os formulários de inscrição e mais informações estão disponíveis no site www.commune.com.br.