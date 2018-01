Oficinas da mostra de Tiradentes Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas da 15ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorrerá entre 20 e 28 de janeiro na cidade mineira. As atividades são voltadas para o público adulto e infanto-juvenil, com 310 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever somente até sexta-feira, por meio do site www.mostratiradentes.com.br. É necessário que se coloque um breve currículo anexado à ficha de inscrição. As oficinas vão contemplar as etapas da construção de um filme, desde a formatação de projetos até a realização de um curta-metragem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3282-2366.