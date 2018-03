Oficinas abertas no 5º CineBH Terceiro grande evento anual da empresa mineira Universo Produções, o Cine BH sucede à Mostra de Tiradentes e ao Festival de Ouro Preto, que ocorrem em janeiro e julho. Este ano, deverá realizar-se entre 30 deste mês e 4 de outubro, mas você tem somente até a segunda, dia 12, para se inscrever nas oficinas. São sete modalidades, incluindo teoria e prática de cinema, cultura e educação como instrumentos de transformação e práticas de produção. As inscrições - gratuitas - estão abertas no site www.cinebh/oficinas, mas você pode se comunicar com a organização no Twitter (@universoprod) e no Facebook: Universo Produção.