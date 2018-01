Oficina Oswald de Andrade promove ciclo de debates Fernando Bonassi, Iná Camargo Costa, Marici Salomão, Ana Roxo, Paulo Rogério Lopes e o Grupo Tá na Rua, do diretor Amir Haddad, são os participantes dos debates e cursos que compõem o Ciclo de Oficinas Práticas dos Fóruns Artísticos da Cooperativa Paulista de Teatro, evento gratuito que ocorre na Oficina Oswald de Andrade, a partir de segunda-feira. Nos dias 23 e 30, ocorrem as palestras do ciclo Reflexões sobre a Dramaturgia de Rua, com Iná e Bonassi, em que lançam um olhar sobre a produção contemporânea. Do dia 31 a 7 de fevereiro, Paulo Rogério Lopes ministra uma oficina de roteiro. Ciclo de debates na Oficina Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363, tel. 3222-2662