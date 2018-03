Oficina gratuita ensina técnicas Até o dia 18 de fevereiro o grupo Circo Navegador recebe inscrições para a oficina O Riso Como Elemento Transformador. O curso está previsto para o dia 26 (das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas) e 27 (das 14 às 17 horas) deste mês, no Teatro de Arena Eugênio Kusnet (Rua Teodoro Baima, 94, República). Nas aulas serão trabalhadas técnicas de interpretação de picadeiro, gestual do palhaço e construção de personagem. A oficina gratuita é destinada a palhaços, circenses, atores, bailarinos e interessados em geral acima de 16 anos, que devem baixar a ficha de inscrição no site oficial www.circonavegador.com.br. Mais informações pelo tel. (11) 3256-9463.