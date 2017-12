Oficina gratuita ensina a arte de fazer HQs Começa nesta terça-feira, 10, no Centro Cultural da Juventude, uma oficina gratuita que vai ensinar mais sobre a arte de fazer histórias em quadrinhos com técnicas de sombra, luz, pincel e nanquim. Serão seis encontros, às terças e quintas, das 19 às 21 horas. Além de repassarem noções básicas sobre desenho, as aulas vão falar sobre a história e a evolução das HQs ao longo dos anos. A oficina é dirigida para iniciantes e conta com 20 vagas. Curso e material são gratuitos. O Centro Cultural da Juventude também oferece ao público acervos de livros, CDs, vídeos, fotos e fanzines. Centro Cultural da Juventude. Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, Vila Nova Cachoeirinha, tel. 3984-2466. Terças e quintas, das 19 às 21 horas