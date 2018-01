Oficina faz turnê pela Europa O Teatro Oficina abre hoje sua turnê na Europa. O grupo de Zé Celso Martinez Corrêa participa do Festival Europalia.Brasil, em Liége, na Bélgica. Lá, encena o espetáculo As Bacantes, que foi recentemente apresentado em São Paulo e sofreu adaptações para a turnê. Ao todo, serão seis sessões de As Bacantes na Europa: todas transmitidas ao vivo pelo site do Oficina (teatroficina.uol.com.br). Além da Bélgica, o grupo também passa por Portugal. Apresenta-se no Teatro Municipal de Lisboa nos dias 20, 21 e 22. Nos dois países, os teatros foram modificados para abrigar a arquitetura cênica do Oficina, com sua pista e o formato de Teatro Estádio.