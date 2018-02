Oficina do mestre abre inscrições Estão abertas até 30 de julho as inscrições para a Oficina do Mestre com o ator e diretor inglês Norman Taylor, professor da Escola de Arte Dramática Lassaâd, de Bruxelas. O curso, uma realização da Escola dos Doutores da Alegria, será realizado entre os dias 6 e 10 de agosto, na sede da ONG, em São Paulo (Rua Alves Guimarães, 73, Pinheiros). Taylor estudou com Jacques Lecoq (1921-1999) e hoje desenvolve e aplica o método criado pelo mímico francês, baseado no movimento, improviso e trabalho em grupo. Mais informações no e-mail cursos@doutoresdaalegria.org.br ou pelo telefone (11) 3061-5523 - ramal 37.