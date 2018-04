Oficina do Anima Mundi ensinará técnicas de animações Em 2008, grande parte dos filmes do festival de animação Anima Mundi tinha personagens que discutiam suas relações. Nesta edição, que começa dia 22, no Memorial da América Latina e no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o problema se transformou em patologia. ?Temos um bom número de filmes que abordam doenças psicológicas?, conta Marcos Magalhães, um dos quatro idealizadores da mostra. Porém, além de discutir patologias, os participantes podem aprender nas oficinas diárias do evento várias técnicas para produzir animações.