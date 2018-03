Oficina desmistifica processo criativo audiovisual

As inscrições podem ser feitas por meio do site www.mostradofilmelivre.com. No dia 3 de março, a mostra divulgará o nome dos selecionados para o curso, que terão aulas com Christian Saghaard, aos sábados e domingos, de 12 a 27 de março, das 10h às 13h30. Após a oficina, os 12 alunos selecionados terão chance de mostrar o resultado desse processo criativo na sessão de encerramento da 10ª Mostra do Filme Livre, no dia 31 de março, às 19h45, além de o filme ficar disponível no site do evento e no canal da MFL no YouTube. A oficina é realizada desde 2002, no Rio de Janeiro, e já rendeu 21 filmes criados por mais de 180 alunos.

10ª Mostra do Filme Livre 2011

Oficina de Vídeo "Faça você mesmo"

Inscrições pelo site - www.mostradofilmelivre.com

Vagas - 12 lugares

Grátis

Aulas - Sábados e Domingos (12 a 27 de março) das 10h às 13h30

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Álvares Penteado, 112 - (Próx. às estações Sé e São Bento do metrô)

Tel.: 11 3113-3651 / 3113-3652

www.bb.com.br e www.twitter.com/ccbb_sp