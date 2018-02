Oficina de processo criativo no CCBB O diretor Marcelo Lazzaratto ministra workshop sobre Processos Criativos amanhã, às 19h30, no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112). A entrada é gratuita e o encontro, dedicado aos interessados em conhecer e aprofundar "o outro lado" da arte teatral. O programa inclui uma mostra no palco dos procedimentos de preparação do corpo, da voz e da mente, com práticas de aquecimento, métodos de improvisação, práticas de construção do gesto e da relação entre diretor e atores, além de outros. Na segunda parte do encontro, os espectadores poderão interatuar com o diretor e o elenco.