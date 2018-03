Oficina de Interpretação com José Belmonte O diretor José Eduardo Belmonte ministra a Oficina de Interpretação para Cinema, no centro cultural b_arco, em São Paulo, de 2 a 7 de setembro. Durante as aulas, será proposta, inicialmente, uma série de exercícios cênicos que o diretor usa na preparação dos atores em seus filmes. Em seguida, será montado um set de filmagem em que os atores farão cenas propostas e dirigidas pelo diretor. Ao final, as cenas gravadas serão analisadas juntamente com a turma. Mais informações no site barco.art.br.