Oferta de TV pela web já incomoda canais pagos As locadoras virtuais de filmes, séries de TV, programas de humor e infantis já são um incômodo para a indústria da TV paga brasileira. Ao discursar ontem, 6, na abertura da 21.ª ABTA, a feira da Associação Brasileira de Televisão Por Assinatura, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, mostrou-se preocupado com a presença dessas empresas no mercado.