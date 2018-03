Odisséia de Homer Simpson pode levar ouro nas bilheterias

Depois de 18 anos como ponto forte da programação da rede Fox, a família bidimensional favorita dos americanos está fazendo sua primeira aparição na tela grande e, nem que seja apenas pela curiosidade dos espectadores, terá tudo para encabeçar as bilheterias na América do Norte, segundo a revista Hollywood Reporter. O estúdio aposta cautelosamente numa abertura na casa dos 30 milhões de dólares, mas ela pode facilmente elevar-se para os 40 milhões, possivelmente chegando aos 50. O romance Sem Reservas, da Warner, ambientado num restaurante, também estréia no fim de semana e deve atrair o público feminino interessado numa história de amor adulta. Mas, com todos os filmes já lançados que disputam a atenção do público, Reservas pode ter dificuldade em figurar entre os Top 5 das bilheterias. Quanto às outras duas estréias do fim de semana - a comédia sobre golfe Who's Your Caddy? e o suspense Eu Sei Quem Me Matou, com Lindsay Lohan -, terão sorte se conseguirem se situar entre os Top 10. Uma coisa é certa: ninguém nos EUA precisa ser apresentado aos Simpsons. David Silverman dirigiu o filme, em que Homer e sua família topam com problemas ambientais e outros quentes do momento. Se existe um setor do público que provavelmente não curtirá tanto Os Simpsons, é justamente o das mulheres mais velhas - fato que deve beneficiar Sem Reservas, em que Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart são chefs que se envolvem romanticamente entre um prato e outro. O filme é dirigido por Scott Hicks (Shine) e é baseado no filme alemão Simplesmente Martha (2001), de Sandra Nettelbeck. Se Sem Reservas consegue ou não figurar entre os Top 5 provavelmente vai depender da força do campeão de bilheteria atual, a comédia I Now Pronounce You Chuck & Larry, e de Hairspray - Em Busca da Fama, ambos em seu segundo fim de semana em cartaz, de Harry Potter e a Ordem da Fênix (terceiro fim de semana) e de Transformers, (quarto fim de semana).