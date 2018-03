Ocupação Cultural: minivirada para toda família no centro de SP

O nome é agressivo, mas a proposta é pacífica e bem intencionada: ‘Ocupação Cultural - Centro Histórico de São Paulo’. Desta sexta-feira a domingo, cinco locais clássicos da região central ganham mais vida, por meio de atrações artísticas.

Visualizar Ocupação Cultural - SP - Agosto/2009 em um mapa maior

Quem percorrerá as ruas chamando o povo para o início da ocupação são os bonecos mamulengos da Cia. Abacirco, às 18h desta sexta, na Praça da Sé. Lá, prepare-se para cantar o Hino Nacional com Agnaldo Rayol (não tenha medo caso erre algum trecho da letra, pois haverá várias execuções da canção durante o evento para você acertar).

Sábado, a ocupação se divide por temas em outros ‘palcos’: cinema na Sé, música no Largo São Bento, dança na Praça do Patriarca, artes visuais no Pátio do Colégio e teatro no Largo São Francisco. Uma minivirada cultural.

O projeto, idealizado pelo empresário Fábio Ávila, deve ter mais duas edições este ano (entre 23 e 25/10 e de 18 a 20/12) e pretende ser mensal a partir de 2010. Torça para a qualidade ser tão boa quanto a intenção.

Onde: Centro histórico. Quando: Sexta-feira (28), 18h/21h; sábado (29), 9h/20h30; domingo (30), 9h/14h.

Quanto: Grátis