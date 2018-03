Óculos de John Lennon estão à venda em leilão na internet

Um par de óculos de sol com adornos dourados usado pelo Beatle John Lennon foi posto à venda em um site britânico e pode atrair lances de mais de 1,5 milhão de dólares. Os óculos colocados à venda na semana passada no site 991.com pertenciam a um produtor da TV japonesa chamado Junishi Yore, que diz ter sido tradutor dos Beatles em 1966, segundo o site. Várias informações na mídia colocaram as ofertas em até 1,5 milhão de dólares, embora isso não tenha sido confirmado no leilão privado na Internet. Representantes do site não estavam imediatamente disponíveis para comentar. O leilão está marcado para terminar em 31 de julho. Os óculos vêm com uma nota escrita a mão de Yore, dizendo que ele os conseguiu quando o Beatle estava em turnê pelo Japão. Lennon ficou amigo de Yore e antes de os dois se separarem, trocaram presentes. Lennon deu os óculos, e Yore entregou copos de cobre. Quando Lennon foi assassinado do lado de fora do seu apartamento em Nova York em 1980, Yore tirou as lentes dos óculos de sol, de acordo com uma tradição japonesa. Dessa forma, garante o ritual, o Beatle poderia ver após a morte.