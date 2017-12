Octogenários do amor eterno

2018 É ABSURDO!

Janeiro está batendo à porta e o Grupo Tapa, 35 anos de estrada, já aponta para o novo ano. Sente e prepare-se. Estreia dia 12, na Aliança Francesa, e segue até 15 de abril, um minifestival chamado Festival Que Absurdo! – é composto por três peças de autores do Teatro do Absurdo como uma fustigada no momento em que vivemos. Haja estômago, mas a arte cura. A primeira delas é As Criadas, de Jean Genet, com direção de Eduardo Tolentino de Araújo e Clara Carvalho, Emília Rey e Mariana Muniz no elenco. Em 24 de janeiro chega Uma Peça por Outra, de Jean Tardieu, com direção de Brian Penido Ross e Guilherme Sant’Anna, com os dois diretores e a atriz Clara Carvalho encabeçando o elenco. Em seguida, vem A Cantora Careca, de Eugène Ionesco, dirigida por Eduardo Tolentino de Araújo e Clara Carvalho, Mariana Muniz, Emília Rey, Riba Carlovich, Brian Penido Ross e Guilherme Sant’Anna no elenco. As três peças revezam-se no repertório do Tapa ao longo dos três meses do festival.

MÃO NA POUPANÇA

Na caderneta de poupança, que fique bem claro neste momento tão grave que toma nossos corações e nossa paciência. O texto de Regiana Antonini aborda a vida de Anderson, um agente de viagens que perde a empresa, um grande amor e uma pessoa querida com o Plano Collor e o consequente confisco da caderneta de poupança. Nefelibato é um monólogo com Luiz Machado (foto) e tem direção de Fernando Philbert e supervisão de Amir Haddad. Estreia no dia 13 de janeiro, no Espaço Parlapatões. Detalhe: mesmo para o rapaz, pobrezinho, Anderson, o termo correto é nefelibata.

ESCREVA, CRIATURA!

O escritor e dramaturgo Samir Yazbek fará um workshop de 15 a 31 de janeiro no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, chamado Introdução à Dramaturgia. Segundas e quartas, das 19h30 às 21h30. Inscrições a partir da próxima terça-feira, 19, no próprio site do CPF (http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br) e unidades do Sesc.

3 Perguntas para Ivam Cabral

1. O que é ser ator?

Um trabalhador, um operário, minha profissão.

2. Qual peça foi uma revelação?Decidi ser artista, ter um grupo e criar repertório com O Despertar da Primavera, de Wedekind, com o Boi Voador, nos anos 80.

3. Situação inusitada.

Saí seminu na rua, durante a peça A Filosofia na Alcova, num teatro que teve princípio de incêndio, no início da minha carreira.