Octogenária revista Daily Variety deixa de circular em papel

A revista está sob nova direção desde o semestre passado. "Esta marca a última versão impressa oficial da ‘Daily Variety', que noticiava o que aconteceu ontem", disse a revista. "Para notícias sobre o que aconteceu há dois minutos, continue visitando o variety.com, que será atualizado constantemente."

Considerada a bíblia da indústria do entretenimento nos EUA, a Variety disse que vai fundir a equipe e o conteúdo editorial da Daily Variety e do seu semanário internacional, conhecido apenas como Variety, para formar uma nova publicação impressa semanal, com estreia prevista para 26 de março e circulação às terças-feiras.

A empresa disse que o site e o semanário impresso continuarão cobrindo o lado empresarial do entretenimento, com uma cobertura mais aprofundada.

A decisão reflete forças que estão moldando o jornalismo impresso nos EUA, onde um crescente número de jornais está abandonando suas edições diárias em papel e transferindo seu conteúdo para a internet.

O site da Variety foi relançado em 1º de março, com um novo formato que elimina restrições a não assinantes, oferecendo todo o conteúdo gratuitamente.

Numa coluna em que celebra a novidade, sob o título de "A mudança lhe cairá bem", o veterano editor-sênior Timothy Gray escreveu que o foco nos produtos digitais e semanais irá gerar benefícios econômicos e garantir uma maior qualidade para as reportagens.

"Tenho certeza de que alguns de vocês passarão por sintomas de abstinência sem a versão impressa da Daily", escreveu ele. "Mas este é um mundo novo. Ou você aceita, ou você lamenta a morte do vaudeville."

Depois da venda da publicação ao publisher digital Jay Penske e à firma de investimentos Third Point, a Variety nomeou neste ano uma nova executiva, Michelle Sobrino, e três novos editores-chefes.

A Variety foi fundada em 1905, em Nova York, como um semanário que cobria o circuito do vaudeville. Em 1933, ela deu origem em Hollywood à Daily Variety, que se tornou a publicação setorial de referência.

A última edição, com 32 páginas, dedicou 12 páginas a uma retrospectiva da Daily Variety.