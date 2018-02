Oceania, a terra invisível

Se a África é o continente esquecido, a Oceania é o continente invisível, diz o francês Jean-Marie Gustave Le Clézio, Nobel de Literatura (de 2008), em Raga. (tradução de Clovis Marques, Record, 126 págs., RS$ 21,90). A Oceania, conclui, é um continente de passagem, "uma ausência", terra de exploradores da qual ele se ocupa em seu livro, misto de relato antropológico com diário de viagem e exercício romanesco sobre as origens, lendas e situação atual de uma civilização ameaçada pela globalização.

Le Clézio compara a Oceania ao continente africano em especial quando busca a causa do despovoamento das Novas Hébridas. Ele conta como os aborígines foram dizimados na savana australiana, caçados em expedições armadas pelos colonos, lembrando que os sul-africanos fizeram o mesmo com os bosquímanos.

Quando o fim da Guerra de Secessão provocou a suspensão do tráfico de escravos da África, assinala, começou o inferno do "blackbirding", o trabalho forçado imposto pelos colonizadores franceses e ingleses. Hoje, em Raga, tudo sugere o paraíso, uma ilha intocada, diz Le Clézio. A independência colocou um ponto final às grandes propriedades dos europeus. Caminhando para o interior, o viajante vai encontrar as marcas de resistência de uma cultura que, embora sintonizada com a internet, mantém intocadas suas tradições.

Le Clézio diz que Raga, como outras ilhas do Pacífico, estão, porém, distantes do paraíso descrito por Malinowski. Não se vive um idílio dos sentidos, mas um pesadelo arquitetado por predadores e patrocinado pelas grandes potências coloniais. Le Clézio, felizmente, não faz parte da escória que deu à Oceania a imagem de um mundo perdido, habitado por hordas de canibais. Ele não é, claro, um guia turístico. Tampouco um sensacionalista. Digamos que se trata de um realista.