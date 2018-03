Obrigado de coração, em nome de todos os cinéfilos

Em Cannes, em maio, Leon Cakoff parecia estar bem. Ele já admitira publicamente a doença, mas parecia reagir ao tratamento e estava afável como nunca. Renata Almeida preocupava-se com o efeito que alguns filmes poderiam ter sobre ele - sobre pacientes terminais -, mas Leon parecia estar tirando de letra. Talvez já antecipasse que aquele seria seu último festival e quisesse desfrutá-lo.

Billy Wilder, no clássico Quanto Mais Quente Melhor, colocou na boca de Joe Brown a frase definitiva - "Ninguém é perfeito". Independentemente de ser uma piada, era verdade. Leon tinha seus defeitos, como todo mundo. Era irascível, centralizador, autoritário. Reclamava mais que a boca, infligia humilhações a colaboradores, mas não pense por isso que era um monstro, porque não era. Era apenas humano. E o legado de Leon é extraordinário.

Todo cinéfilo brasileiro tem uma dívida de gratidão com o homem que morreu ontem. Em 1977, atendendo a uma convocação de Pietro Maria Bardi, que lhe pedia para criar um evento comemorativo do aniversário do Masp, Leon teve a sacada de realizar um festival de cinema - uma mostra. O espectador que vive hoje numa democracia - imperfeita, mas isso faz parte - não tem ideia do que era a noite da ditadura.

Os anos 1960 e 70 foram aflitivos. Sem garantias de direitos individuais, sem liberdade de expressão. Bastava um daqueles comandantes militares se insurgir contra uma obra - filme ou livro, peça ou canção - e ela ia para o índex, com o carimbo de censurada. Leon frequentava os festivais internacionais. Queria trazer para o Brasil os filmes que via. Além da censura política, havia o problema do mercado, que não estava formatado para os chamados filmes de arte.

A contribuição de Leon foi mostrar que havia um público para esse cinema. E ele moveu céus e terra para mostrá-lo aos brasileiros. Leon sempre gostou de contar como, nos tempos heroicos da Mostra, ele se valia da mala diplomática de consulados e embaixadas para trazer os filmes proibidos. A Mostra foi se firmando, indo à Justiça pelo direito de exibir. Paralelamente à guerra ideológica, havia a batalha, digamos, 'comercial'.

A Mostra começou a resgatar não necessariamente filmes proibidos, mas outros que não entravam na categoria do atraente para o grande público. Autores foram revelados. Cinematografias inteiras. O que teria sido do cinema iraniano no País sem a Mostra, isso é, sem Leon? Abbas Kiarostami, Alexander Sokúrov, Béla Tarr, mas também Jim Jarmusch, Hal Ashby, Raoul Ruiz. Todos, para o espectador brasileiro, para o cinéfilo, foram crias da Mostra.

Todo ano já era meio que uma piada. Todo mundo sabia do gosto de Leon e lhe cobrava qual o filme do remoto Casaquistão que ele recomendava? Ele tinha essa abertura para o outro, para o desconhecido. Seu sonho mais secreto era que o espectador chegasse para ver um filme da Mostra sem nenhuma informação, só com a garantia de que, por estar na Mostra, já seria bom. Leon morreu, a Mostra continua. Longa vida à Mostra. E a gratidão de quem, apesar das diferenças, sempre teve uma dívida com ele.