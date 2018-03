Obras roubadas de volta à Polônia Dois quadros poloneses, roubados durante a 2ª Guerra Mundial por nazistas e que estavam atualmente em Nova York, foram reapresentados ontem em seu país de origem. Ambas as obras, Off to the Hunt e The Hunt, são do século 19 e foram pintadas por Julian Falat e agora ficarão no Museu Nacional de Varsóvia. Autoridades norte-americanas tinham devolvido os quadros aos oficiais poloneses em Nova York no mês passado. Os americanos haviam sido alertados por agentes quando os europeus descobriram que as obras seriam colocadas à venda em uma casa de leilões. As pinturas estavam perdidas desde o ano de 1944. / AP